Son Dakika Haberi: 20 yaşındaki Merve K. öz babası tarafından kurşunlanarak öldürüldü! Korkunç cinayette kahreden detay…

Sınava girmek için Elazığ'a abisinin evine giden 20 yaşındaki genç kız Merve K. öz babası tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Ajanslar tarafından geçilen bu son dakika haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Abisinin Kırklar Mahallesi Huzur Sokak'ta bulunan evine gelen Merve K., burada kalmaya başladı. Kızının Elazığ'a geldiğini öğrenen baba Mikail K. ise, kızı ile görüşmek için oğlunun evine gitti. Baba ile genç kız arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mikail K. , yanında getirdiği tabanca ile kızına 3 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Merve K. olay yerinde hayatını kaybetti.

ÖZ BABASI TARAFINDAN KURŞUNLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ! O PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Mikail K. kızını vurduktan sonra ise kendini de vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Merve K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar teşebbüsünde ağır yaralanan Mikail K. ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.