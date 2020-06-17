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Haberi: 20 yaşındaki Merve K. öz babası tarafından kurşunlanarak öldürüldü! Korkunç cinayette kahreden detay…

’dan gelen haberi kan dondurdu. Babasından boşanan annesi ile Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Merve K., sınava girmek için Elazığ’a geldi. Genç kız Kırklar Mahallesi Huzur Sokak'ta bulunan ağabeyinin evinde kalmaya başladı. Kızının Elazığ’a geldiğini öğrenen baba görüşmek için oğlunun evine giderken, baba ile kız arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mikail K., yanında getirdiği tabanca ile kızına 3 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Merve K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 17.6.2020 19:09 ABONE OL
Son Dakika Haberi: 20 yaşındaki Merve K. öz babası tarafından kurşunlanarak öldürüldü! Korkunç cinayette kahreden detay…

Sınava girmek için 'a abisinin evine giden 20 yaşındaki genç kız Merve K. öz babası tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Ajanslar tarafından geçilen bu haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Abisinin Kırklar Mahallesi Huzur Sokak'ta bulunan evine gelen Merve K., burada kalmaya başladı. Kızının Elazığ'a geldiğini öğrenen baba Mikail K. ise, kızı ile görüşmek için oğlunun evine gitti. Baba ile genç kız arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mikail K. , yanında getirdiği tabanca ile kızına 3 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Merve K. olay yerinde hayatını kaybetti.

ÖZ BABASI TARAFINDAN KURŞUNLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ! O PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Mikail K. kızını vurduktan sonra ise kendini de vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Merve K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar teşebbüsünde ağır yaralanan Mikail K. ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika Haberi: 20 yaşındaki Merve K. öz babası tarafından kurşunlanarak öldürüldü! Korkunç cinayette kahreden detay…

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

'da, görüşmek istemediği babası Mikail K. tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Merve K.'nin (20) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yürek burktu. Merve K.'nin, şubat ayında, Ankara'nın Çubuk ilçesinde babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız (17) ile ilgili, 'Bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor. Her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız siz de keşke' mesajını paylaştığı ortaya çıktı.

Son Dakika Haberi: 20 yaşındaki Merve K. öz babası tarafından kurşunlanarak öldürüldü! Korkunç cinayette kahreden detay…
Son Dakika Haberi: 20 yaşındaki Merve K. öz babası tarafından kurşunlanarak öldürüldü! Korkunç cinayette kahreden detay…
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Son Dakika Haberi: 20 yaşındaki Merve K. öz babası tarafından kurşunlanarak öldürüldü! Korkunç cinayette kahreden detay…
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