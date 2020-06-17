Son Dakika Haberi: Eski sevgilisinin yüzüne kezzap atmıştı! Corona virüsü testi pozitif çıkınca…

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana gelen korkunç olaya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atarak ağır yaralayan ve kimyasal maddeyi atarken kendisini de yaralayan 43 yaşındaki Fatma Özdaş isimli kadın olayın ardından polisler tarafından yakalanarak adalete teslim edilmişti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve cezaevine gönderilen kadının yapılan corona virüs testinin pozitif çıkması ekipleri alarm durumuna geçirdi.

ESKİ SEVGİLİSİNİN YÜZÜNE KEZZAP ATMIŞTI!

Kahramanmaraş'ta eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap attığı için tutuklanan Fatma Özdaş'ın (43) koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra aralarında ifadeyi alan cumhuriyet savcısının da olduğu 11 kişi, evlerinde karantinaya alındı. Filyasyon ekiplerinin Özdaş'ın temas ettiği kişilere yönelik tarama çalışmasının devam ettiği bildirildi.