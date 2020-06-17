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Son Dakika Haberi: Eski sevgilisinin yüzüne atmıştı! testi pozitif çıkınca…

’ta 3 Haziran günü meydana gelen korkunç olayda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi’nde eski erkek arkadaşı Gürkan K.’nın yüzüne atarak ağır yaraladı. Kısa süre içerisinde yakalanan kadın gözaltına alınarak, kontrollerin yapılmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine girmeden önce testi yapılan kadının sonuçları pozitif çıktı. Bu gelişmeyle filyasyon ekipleri alarma geçti. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 17.6.2020 23:07 Son Güncelleme: 17.6.2020 23:10 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Eski sevgilisinin yüzüne kezzap atmıştı! Corona virüsü testi pozitif çıkınca…

Dulkadiroğlu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana gelen korkunç olaya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Eski erkek arkadaşının yüzüne atarak ağır yaralayan ve kimyasal maddeyi atarken kendisini de yaralayan 43 yaşındaki Fatma Özdaş isimli kadın olayın ardından polisler tarafından yakalanarak adalete teslim edilmişti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve cezaevine gönderilen kadının yapılan corona virüs testinin pozitif çıkması ekipleri alarm durumuna geçirdi.

ESKİ SEVGİLİSİNİN YÜZÜNE KEZZAP ATMIŞTI!

Kahramanmaraş'ta eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap attığı için tutuklanan Fatma Özdaş'ın (43) koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra aralarında ifadeyi alan cumhuriyet savcısının da olduğu 11 kişi, evlerinde karantinaya alındı. Filyasyon ekiplerinin Özdaş'ın temas ettiği kişilere yönelik tarama çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Son Dakika Haberi: Eski sevgilisinin yüzüne kezzap atmıştı! Corona virüsü testi pozitif çıkınca…

Olay, 3 Haziran'da merkez Dulkadiroğlu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Fatma Özdaş, eski erkek arkadaşı Gürkan K.'nin (45) yüzüne attı. Gürkan K.'nin ağır yaralandığı olayda Fatma Özdaş da üzerine sıçrayan kezzapla yaralandı. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan Özdaş, Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 13 Haziran Cumartesi günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Son Dakika Haberi: Eski sevgilisinin yüzüne kezzap atmıştı! Corona virüsü testi pozitif çıkınca…

Fatma Özdaş, cezaevine konulmadan önce de koronavirüs testi için numune alındı ve pazar günü testin sonucu pozitifi çıktı. Bunun üzerine Fatma Özdaş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ardından filyasyon ekipleri kadının temas ettiği kişilere yönelik tarama çalışması başlattı.

Son Dakika Haberi: Eski sevgilisinin yüzüne kezzap atmıştı! Corona virüsü testi pozitif çıkınca…

Çalışma sonunda Fatma Özdaş'ın Kayseri'den getirilip adliyeye sevk edilmesi sırasında görev alan polisler, ifadesini alan cumhuriyet savcısı, zabıt katibi, kadının yakını ve avukatının da aralarında olduğu 11 kişi, 14 gün süreyle evlerinde karantina altına alındı.

Öte yandan filyasyon ekiplerinin Fatma Özdaş'ın temas ettiği kişilere yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Son Dakika Haberi: Eski sevgilisinin yüzüne kezzap atmıştı! Corona virüsü testi pozitif çıkınca…
Son Dakika Haberi: Eski sevgilisinin yüzüne kezzap atmıştı! Corona virüsü testi pozitif çıkınca…
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Son Dakika Haberi: Eski sevgilisinin yüzüne kezzap atmıştı! Corona virüsü testi pozitif çıkınca…
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