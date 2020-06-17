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Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Manisa Manisa Şehzadeler kura sonuçları isim listesi sorgulama - 17 Haziran

TOKİ kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi sorgulama -

TOKİ kura sonuçları isim listesi bugün canlı yayın ile açıklanıyor! TOKİ kura çekilişi günü öğle saatlerinde başlayacak. 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Manisa Şehzadeler'e TOKİ tarafından inşa edilen konular sahiplerini bulacak. İşte, TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları isim listesi ve canlı yayın sayfası.

Giriş Tarihi: 17.6.2020 10:59 Son Güncelleme: 17.6.2020 11:03 ABONE OL
TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Manisa Manisa Şehzadeler kura sonuçları isim listesi sorgulama - 17 Haziran

TOKİ kura çekilişleri Türkiye genelinde devam ediyor. 2020 Şehzadeler TOKİ projesi için heyecanlı bekleyiş de sona bu çekilişler ile sona eriyor. Başvuruda bulunan binlerce Manisa'lı vatandaş, TOKİ kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranını araştırıyor. Twitter ve Facebook sayfaları üzerinden canlı yayınlanan TOKİ Manisa Şehzadeler kura çekilişi sonuçlarını buradan takip edebilirsiniz.

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Manisa kura sonuçları kuraya başvuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek TOKİ Manisa Şehzadeler projesi içerisinde toplam 400 konut olacak. Bu konutların 400'ü de 2+1 daire tipinde yapılacak. Peki; TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?

TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Manisa Manisa Şehzadeler kura sonuçları isim listesi sorgulama - 17 Haziran

TOKİ kura çekilişi canlı yayını için tıklayınız

TOKİ KURA SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

2020 Gümüşhane ve Giresun TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama: TOKİ Giresun ve Gümüşhane kura çekilişi yayını! | Video

TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Manisa Manisa Şehzadeler kura sonuçları isim listesi sorgulama - 17 Haziran
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TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Manisa Manisa Şehzadeler kura sonuçları isim listesi sorgulama - 17 Haziran
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