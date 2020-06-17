TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Manisa Manisa Şehzadeler kura sonuçları isim listesi sorgulama - 17 Haziran

TOKİ kura çekilişleri Türkiye genelinde devam ediyor. 2020 Manisa Şehzadeler TOKİ projesi için heyecanlı bekleyiş de sona bu çekilişler ile sona eriyor. Başvuruda bulunan binlerce Manisa'lı vatandaş, 17 Haziran TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranını araştırıyor. Twitter ve Facebook sayfaları üzerinden canlı yayınlanan TOKİ Manisa Şehzadeler kura çekilişi sonuçlarını buradan takip edebilirsiniz.

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Manisa kura sonuçları kuraya başvuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek TOKİ Manisa Şehzadeler projesi içerisinde toplam 400 konut olacak. Bu konutların 400'ü de 2+1 daire tipinde yapılacak. Peki; TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?