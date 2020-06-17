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Trafik kazasında ölen kişinin organları 5 kişiyi hayata bağladı

'de trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen kadının organları, 5 hastayı hayata bağladı. Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, yaparak nakil bekleyen 5 hastaya, hayata yeniden tutunma umudu oldukları için Ağmanalmaz ailesine teşekkür etti.

AA
Giriş Tarihi: 17.6.2020 16:41 Son Güncelleme: 17.6.2020 16:45 ABONE OL
Trafik kazasında ölen kişinin organları 5 kişiyi hayata bağladı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınan 43 yaşındaki Selma Ağmanalmaz, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları, ailesi tarafından bağışlandı. Ağmanalmaz'ın hastanede 4 saat süren operasyonla alınan karaciğeri, 2 böbreği ve 2 korneası, nakil bekleyen hastalar için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Özel Güven Hastanesi ve Ankara Kornea Bankasına gönderildi.

Organları 7 hastaya umut oldu

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, organ bağışı yaparak nakil bekleyen 5 hastaya, hayata yeniden tutunma umudu oldukları için Ağmanalmaz ailesine teşekkür etti.

Ünlübay, vatandaşlara organ bağışı çağrısı yaparak 2020 yılının ilk 6 ayında, 3 donörden alınan organlarla nakil bekleyen başka hastalara umut olunduğunu kaydetti.

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Trafik kazasında ölen kişinin organları 5 kişiyi hayata bağladı
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