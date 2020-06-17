Twitter’a sesli tweet atma özelliği geldi! Twitter’da sesli tweet nasıl atılır?

Twitter'a sesli tweet atma özelliği geldi! Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım platformlarından olan Twitter yepyeni bir özellikle kullanıcılarının karşısına çıktı. Sürekli getirdiği yeniliklerle adından söz ettiren, Twitter'ın bu yeni özelliği, ilk olarak İOS kullanıcılarına sunulacak. Peki, Twitter'da sesli tweet nasıl atılır? Sesli tweet özelliği nasıl kullanılır? İşte detaylar…

TWİTTER'A SESLİ TWEET ÖZELLİĞİ GELDİ! SESLİ TWEET NASIL ATILIR?

Twitter yaptığı açıklama ile sesli tweet atma özelliğini yayına aldığını duyurdu. Sesli tweet atma özelliği şu anda sadece iOS işletim sistemine sahip cihazlardan atılabilmekte. iOS işletim sistemine bir cihazınız var ise sesli tweet atma özelliğini kullanabilmektesiniz.

Sesli tweet atma özelliğinin ilerleyen günlerde Android işletim sistemine sahip olan cihazlara da gelmesi beklenmekte. Sesli tweet atma özelliğinin kullanımı oldukça basit. Sesli tweet atmak için tweet atma ekranına gelin ve ardından sol kısımdan ses ikonuna dokunun. Karşınıza ses kaydetme ekranı çıkacak. Bu alandan 140 saniyeye kadar ses kaydedebilirsiniz.