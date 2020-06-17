Ünlü tatil sitesinde ‘zorla ya da güzellikle’ skandalı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan ünlü tatil sitesinde garip bir olay yaşanıyor. Tanınmış Eska Sitesi'nde tartışmalı şekilde yönetimin başına geçtiği ileri sürülen A.N.G. isimli bir şahsın mülk sahiplerinden 'altyapı hizmeti' adı altında 2 bin Euro istediği ortaya çıktı.

Dalaman'ın ünlü tatil sitesinde kanunen oluşturulması mümkün olmadığı belirtilen site yönetiminin onlarca mülk sahibinden hane başı 'altyapı hizmeti' adı altında 2 bin talep etmesi hukuksuz olarak nitelendiriliyor.

Site sakinlerinin hukuki yollara başvurduğu olayda kendisine fiili site yöneticiliği ihdas ederek bu parayı toplayan kişinin parayı nasıl tahsil edeceğine ait mesajı günün konusu oldu.

TEHDİT MESAJI ŞOKE ETTİ

Hiçbir dayanağı olmadığı ileri sürülen bu para ile ilgili site sakinlerinin bulunduğu Whatsapp grubuna 'Ben tekrar belirteyim, her yeni yapılan evden 2 bin Euro senet veya taksitle zorla veya güzellikle tahsil ediyorum' şeklinde mesaj attığı belirlendi. Şahsın tehdit içerikli olduğu değerlendirilen mesajı savcılığa taşındı.

KAYYUM İSTEDİLER

Edinilen bilgiye göre, 657 konutun bulunduğu sitenin bazı sakinleri, yönetime kayyum atanması ile ilgili Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi. Dilekçede tartışmalı yöneticinin 2 bin euroyu ödemeyen bazı site sakinlerinin elektrik ve suyunu kestiği iddia edildi.

Ayrıca bu yönetimin seçimsiz bir şekilde işbaşına geldiği ileri sürüldü. Söz konusu siteye Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 6 Mayıs 2014 günü L.A., İ.G., C.D. ve E.K. yönetici olarak atanmıştı. Kanuni yöneticinin mahkemece atanan bu yönetim olduğu kaydedildi