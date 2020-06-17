Yağmur Damla’ya ‘hayat’ nakledildi

Antalya'da, iki yıl önce lösemiyi yenmesinin ardından geçirdiği enfeksiyon nedeniyle sol gözünü kaybeden, sonrasında ise tekrar lösemiye yakalanan Yağmur Damla Yanık'a (19) Almanya'dan gelen ilik başarı ile nakledildi. Alanya Kız Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Yağmur Damla'ya lösemi teşhisi konuldu. Aşçılık bölümü öğrencisi olan Yağmur Damla, 11 ay süren tedaviyle iyileşti. Hayata dört elle sarıldığı sırada Aralık 2018'de sol gözü enfeksiyon kaptı. Yapılan tüm tedavilere rağmen gözünü kaybetti. Alınan gözünün yeri kalça dokusuyla estetik olarak doldurulan Yağmur Damla'nın lösemi hastalığı yeniden nüksetti. Doktorlar iyileşmesi için tek çarenin ilik nakli olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı yaptığı taramada Almanya'da Yağmur Damla için yüzde 99 uyumlu donör buldu. Salgın nedeniyle Alman donöre geçtiğimiz hafta koronavirüs testi yapıldı. İki kez yapılan testler negatif çıktı. Donörden alınan ilik, Yağmur Damla'ya nakledilmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirilerek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne teslim edildi. Almanya'dan getirilen ilik başarılı bir operasyonla Yağmur Damla'ya nakledildi. Bir ay mavi odada kalacak olan Yağmur Damla, yakınları ve arkadaşlarından dua etmelerini isteyerek, "Allahın izni ile tekrar sağlığıma kavuşacağım" dedi.