Yeni vaka sayısında azalma

Türkiye'de dün test yapılan 46 bin 800 kişiden 1467'sine yeni tip koronavirüs teşhisi konulurken, 17 kişi de vefat etti. Toplam vaka sayısı 181 bin 298'e, vefat sayısı ise 4 bin 842'ye yükseldi. İyileşen 1015 hasta ile birlikte, koronavirüsü yenenleri sayısı da 153 bin 379'a ulaştı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 732, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 303 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayısı dünkünden (önceki günden) 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz" dedi. ANKARA