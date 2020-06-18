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2 günlük bebek dolmuş durağına bırakıldı

'ın Çaycuma ilçesinde yaşanan olay vicdanları sızlattı. Dolmuş durağına yeni doğmuş bebek bırakıldı. Olayla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 16:32 Son Güncelleme: 18.6.2020 16:49 ABONE OL
2 günlük bebek dolmuş durağına bırakıldı

İlçeye bağlı Kayıkçılar köyünde bulunan dolmuş durağına 2 günlük bebek bırakıldı. Durağa gelen bir vatandaş, bebeği terk edilmiş halde buldu. Olayı hemen 112 Acil servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumunun iyi olduğu, uzun süre aç kaldığı için şuan mama ile beslenen bebeğin tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

Olayla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.

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2 günlük bebek dolmuş durağına bırakıldı
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