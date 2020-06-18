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22 yaşındaki ’nın talihsiz ölümü...

Kütahya'da, evinin yanındaki çardakta anne ve babası ile oturan Öztürk (22), yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Haberi alan genç kızın annesi ve babası sinir krizleri geçirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 20:23 Son Güncelleme: 18.6.2020 20:24 ABONE OL
22 yaşındaki Seda’nın talihsiz ölümü...

Olay, bugün, kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Hamidiye Kızılcaören köyünde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde, ağaç altına kurulan çardakta, anne ve babasıyla oturup sohbet eden Öztürk, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

22 yaşındaki Seda’nın talihsiz ölümü...

Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Haberi alan genç kızın annesi ve babası sinir krizleri geçirdi.

22 yaşındaki Seda’nın talihsiz ölümü...
22 yaşındaki Seda’nın talihsiz ölümü...
22 yaşındaki Seda’nın talihsiz ölümü...
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22 yaşındaki Seda’nın talihsiz ölümü...
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