A101 18 Haziran 2020 kataloğu büyük indirim fırsatları ile sizleri bekliyor! A101 aktüel ürünler kataloğu listesinde bu hafta neler var?

A101'de bu hafta neler, hangi ürünler var? A101'in indirimli fiyat avantajlarından faydalanarak alışveriş yapmak isteyenler, her hafta A101 kataloğunun satışa çıkacağı günü merakla bekliyor. A101 resmi internet adresinden duyurulan 18 Haziran 2020 kataloğu, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da onlarca çeşit ürünü, fırsatlı fiyatlarla alıcılarına sunuyor. Haftanın yıldızları arasında TOSHIBA Full HD Smart LED TV, Amazfit Bip akıllı saat, Altus derin dondurucu ve iki kişilik çadır bulunuyor. Bunun yanında, makyaj malzemesi ve evini zenginleştirmek isteyenler için de cazip fırsat ürünleri bulunuyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu…

A101 18 HAZİRAN 2020 KATALOĞU YAYINLANDI

Haftanın A101 aktüel ürüneri, yarın raflarda yerini alacak. A101 18 Haziran kataloğu hakkında bilgi edinmek isteyenler her zaman olduğu gibi yine doğru yerdeler.

İşte, 18 Haziran A101 aktüel ürünleri listesi kataloğu;