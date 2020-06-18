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'nın Tufanbeyli ilçesinde, kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanarak suya giren baba boğuldu. Küçük çocuğun ise bahçedeki otomobile bindiği anlaşıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 19:07 ABONE OL
Adana'da yürek yakan haber!

Alınan bilgiye göre, Çatalçam Mahallesi'nde yaşayan (34), bahçe sularken gözden kaybolan 5 yaşındaki oğlunu aramaya başladı. Oğlunun, bahçesini sulamak için yaptırdığı gölete düştüğünü sanan baba Güzelel, suya girdi.

Adana'da yürek yakan haber!

Güzelel'in bir süre sonra sudan çıkamadığını gören yakınları durumu yetkililere bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sualtı polisi, Güzelel'in suda boğulduğunu belirledi.

Adana'da yürek yakan haber!

Ekiplerce sudan çıkartılan Güzelel'in cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 'in oğlunun ise bahçedeki otomobile bindiği anlaşıldı.

Adana'da yürek yakan haber!
Adana'da yürek yakan haber!
Adana'da yürek yakan haber!
Adana'da yürek yakan haber!
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Adana'da yürek yakan haber!
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