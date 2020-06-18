Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ada’ya umut olmak için binlerce imza

Ada’ya umut olmak için binlerce imza

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 18.6.2020 ABONE OL
Ada’ya umut olmak için binlerce imza
İstanbul'da yaşayan Esra ve Kemal Çelik çifti, yurt dışında fiyatı 13 milyon lirayı bulan ilacın Türkiye'ye getirilip, SMA hastası olan kızları Ada'nın tedavisinde kullanılmasını istiyor. Çelik çifti, ilacın SGK kapsamına alınabilmesi için imza kampanyası başlattı. Tüm dünyada change. org'da 11 Haziran'da kampanya başlatılan kampanya için şimdiden binlerce imza toplandı. Anne Esra Çelik kampanya için imza istediği mektubunda "Bu kampanya ile Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Sağlık Bakanımıza sesleniyorum. Bu ilacı Türkiye'ye getirip SGK kapsamında çocuklarımızın alabilmesini sağlasınlar lütfen" diye seslendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ada’ya umut olmak için binlerce imza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA