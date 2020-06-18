Ada’ya umut olmak için binlerce imza

İstanbul'da yaşayan Esra ve Kemal Çelik çifti, yurt dışında fiyatı 13 milyon lirayı bulan ilacın Türkiye'ye getirilip, SMA hastası olan kızları Ada'nın tedavisinde kullanılmasını istiyor. Çelik çifti, ilacın SGK kapsamına alınabilmesi için imza kampanyası başlattı. Tüm dünyada change. org'da 11 Haziran'da kampanya başlatılan kampanya için şimdiden binlerce imza toplandı. Anne Esra Çelik kampanya için imza istediği mektubunda "Bu kampanya ile Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Sağlık Bakanımıza sesleniyorum. Bu ilacı Türkiye'ye getirip SGK kapsamında çocuklarımızın alabilmesini sağlasınlar lütfen" diye seslendi.