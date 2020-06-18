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'da akılalmaz olay! Hesabı ödememek için adaya doğru yüzdü...

Kuşadası'nda lüks bir restoranda hesabı ödemek istemeyen müşteri akılalmaz bir yola başvurdu. Garsonlarla tartışan müşteri, alkolün de etkisi ile denize atlayarak Sisam Adası'na doğru yüzmeye başladı. Polis ekipleri sahil güvenliği arayarak hesabı ödemeyen şahsı denizde yakalattı.

Giriş Tarihi: 18.6.2020 09:41 Son Güncelleme: 18.6.2020 10:09 ABONE OL
Aydın'da akılalmaz olay! Hesabı ödememek için adaya doğru yüzdü...

Kuşadası'nda gittiği bir lüks restoranda hesaba itiraz eden ve ödemek istemeyen müşteri Kuşadası'nı ayağa kaldırdı. Hesabı ödemek istemeyen ve garsonlarla tartışan sinirli müşteri, daha sonra aldığı alkolün de etkisiyle denize atladı ve Kuşadası Körfezi'nden Sisam adasına doğru yüzmeye başladı. Polisin haber vermesiyle olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ortalığı ayağa kaldıran vatandaşı gözaltına aldı.

Aydın'da akılalmaz olay! Hesabı ödememek için adaya doğru yüzdü...

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Limanı girişindeki bir balıkçı restoranına giden ve isminin Fatih olduğunu söyleyen bir kişi tek başına masaya oturarak kendine ziyafet çekti. Yemeğin ardından hesabı isteyen müşteri, 330 TL hesap gelince önce garsonlar ve ardından da restoran yetkilileri ile tartışmaya başladı.

Aydın'da akılalmaz olay! Hesabı ödememek için adaya doğru yüzdü...

Alkollü olduğu gözlenen ve hesabı yüksek bulan müşteri ardından restorandaki çalışanlar ve diğer müşterilerin şaşkın bakışları arasında kendini denize attı ve Kuşadası Körfezi'nden Sisam adasına doğru yüzmeye başladı. Restoran yetkililerin polise ve sahil güvenlik ekiplerine haber vermesiyle olay yerine güvenlik ekipleri geldi.

Aydın'da akılalmaz olay! Hesabı ödememek için adaya doğru yüzdü...

Kuşadası Körfezi'nde yaklaşık 2 mil yüzen vatandaş, karadan polis, denizden de sahil güvenlik ekiplerine zor anlar yaşattı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Fatih isimli vatandaş sahil güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınarak, sahil güvenlik botuyla Kuşadası Setur Marina'ya getirildi. Kıyıya çıkarılan ve ifadesi alınan söz konusu kişi, daha sonra restoran yetkililerinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Aydın'da akılalmaz olay! Hesabı ödememek için adaya doğru yüzdü...
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Aydın'da akılalmaz olay! Hesabı ödememek için adaya doğru yüzdü...
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