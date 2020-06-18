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Basın ekspres yanyolu su bastı

'da etkili olan şiddetli yağmur sonrası Basın Ekspres yanyolda bulunan Bahariye Caddesi ile Basın Ekspres Caddesi birleşimindeki kavşak noktası göle döndü. Araçların zorlukla ilerlediği cadde havadan görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 17:36 Son Güncelleme: 18.6.2020 17:47 ABONE OL
Basın ekspres yanyolu su bastı

'da beklenen şiddetli yağış gün içinde etkisini gösterdi. Birçok ilçede su baskınları oluşurken yollar da biriken yağmur suları nedeniyle göle döndü.

Basın ekspres yanyolu su bastı

Vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatan şiddetli yağmur Küçükçekmece'de de etkisini gösterdi. Basın Ekspres yanyolda bulunan Bahariye Caddesi ile Basın Ekspres Caddesi birleşimindeki kavşak noktası yağmur sonrası göle döndü.

Basın ekspres yanyolu su bastı

Biriken suyun içinden geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Göle dönen cadde havadan görüntülendi. Ekiplerinin uzun süren çalışması sonrası biriken su tahliye edildi.

Basın ekspres yanyolu su bastı

BİRÇOK YERDE BASKIN OLDU

Bağcılar, Esenler ve Küçükçekmece'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.
Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Basın ekspres yanyolu su bastı

ESENLER'DE 3 İŞ YERİNİ VE BİR APARTMANIN BODRUM KATINI SU BASTI

'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmurun ardından Esenler Yavuz Selim Mahallesi Mehmetçik Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan 3 iş yerini ve Meltem Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanın bodrum katını su bastı. Su basan iş yerlerindeki suyu iş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla tahliye ederken, dairesi su altında kalan bir kişi ise belediye ekiplerine haber verdi.

Basın ekspres yanyolu su bastı

"İSKİ TELEFONUMU AÇMIYOR"

Evi su altında kalan Abdullah Berber, "Sürekli böyle olmuyor. Bu sefer yağmur çok bastırdı. Kredi ile almış olduğum 350 bin lira değerindeki bahçe katım su altında kaldı.

Basın ekspres yanyolu su bastı

İçindeki eşyalarda su altında. Emekli bir insanım nasıl ödeme yapacağım? Belediyeyi arıyorum ulaşamıyorum. İSKİ'yi arıyorum, alt yapıyı ara diyorlar. Ne gelen var ne giden. Bir burada ki emeklerimize yazık. İSKİ telefonumu açmıyor. Geçen yağmur yağdığında su bastı, İSKİ'ye gittim 'gelip bakacağız' dediler, gelmediler" dedi.

Basın ekspres yanyolu su bastı
Basın ekspres yanyolu su bastı
Basın ekspres yanyolu su bastı
Basın ekspres yanyolu su bastı
Basın ekspres yanyolu su bastı
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Basın ekspres yanyolu su bastı
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