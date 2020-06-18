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Biber gazıyla gasp etti yatak arasında sakladı

Kartal'da yüzük bakma bahanesiyle girdiği kuyumcuda işyeri sahibine biber gazı sıkarak 50 bin lira değerindeki yüzük dolu tablayı alıp kaçan Mahsun K. (22) yakalandı. Gasp Büro Amirliği ekiplerine yakayı ele veren gasp zanlısının evinde yapılan aramalarda yatağının arasına saklanan 40 adet çalıntı yüzük ele geçti. Banka hesabında ise çaldığı altınlardan elde ettiği değerlendirilen 18 bin 750 liraya ulaşıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 18.6.2020 14:33 ABONE OL
Biber gazıyla gasp etti yatak arasında sakladı

Kartal ilçesi Yukarı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda 8 Haziran'da yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: Kuyumcuya yüzük bakma bahanesiyle giren şüpheli, işyeri çalışından yüzükleri çıkarmasını bekledi. Zanlı, yüzükler tezgaha çıkar çıkmaz cebinden çıkardığı biber gazını kuyumcunun yüzüne sıktı. 45 adet yüzüğün bulunduğu tablayı alıp kaçan hırsız, kuyumcunun kovalamasına rağmen izini kaybettirmeyi başardı. Hırsızın yüzünün tanınmaması için maske takmıştı.

"KOŞTUM AMA YETİŞEMEDİM"

Kuyumcu Sadettin Sönmezalp, "Sabah tezgahımızı açarken 09.30 sıralarında 25 yaşında genç bir arkadaş girdi içeriye. Yüzük bakacağını söyledi. Biz de kasamızdan yüzük tablamızı çıkarttık. Bakması için tezgahın üzerine koyduk. O sırada cebinden çıkardığı biber gazını yüzümüze sıkarak, üzerinde 45 adet yüzük bulunan tablayı alıp kaçtı. Peşinden koştum ama bana sıktığı şeyin etkisinden dengem bozuldu yakalayamadık. Daha sonra polisler geldi, olay yeri inceleme ekipleri geldi. Bekliyoruz şu an, yapacak bir şey yok. " dedi.

BİBER GAZI SIKIP KAÇTI

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dedektifleri görüntülerden şüphelinin kimliğini tespit etti. Çalışmaların devamında Sultanbeyli'de bulunan başka bir kuyumcudan çalınan 50 adet yüzük gaspının da faili olduğu belirlenen şüpheli Mahsun K. önceki gün yakalanarak gözaltına alındı.

YASTIK ALTINDAN 40 YÜZÜK ÇIKTI

Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada yatağının içine gizlenmiş vaziyette kuyumculardan gasp ettiği 40 adet yüzük ele geçirildi. Ayrıca Sultanbeyli'deki kuyumcudan çaldığı 50 adet altını parça parça bozdurarak hesabına 18 bin 750 lira olarak yatırdığı ve bir kısmını da Eminönü'nde bir kuyumcuya 3 bin 900 liraya bozdurduğu öğrenildi.

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Biber gazıyla gasp etti yatak arasında sakladı
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