Biber gazıyla gasp etti yatak arasında sakladı

Kartal ilçesi Yukarı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda 8 Haziran'da yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: Kuyumcuya yüzük bakma bahanesiyle giren şüpheli, işyeri çalışından yüzükleri çıkarmasını bekledi. Zanlı, yüzükler tezgaha çıkar çıkmaz cebinden çıkardığı biber gazını kuyumcunun yüzüne sıktı. 45 adet yüzüğün bulunduğu tablayı alıp kaçan hırsız, kuyumcunun kovalamasına rağmen izini kaybettirmeyi başardı. Hırsızın yüzünün tanınmaması için maske takmıştı.

"KOŞTUM AMA YETİŞEMEDİM"

Kuyumcu Sadettin Sönmezalp, "Sabah tezgahımızı açarken 09.30 sıralarında 25 yaşında genç bir arkadaş girdi içeriye. Yüzük bakacağını söyledi. Biz de kasamızdan yüzük tablamızı çıkarttık. Bakması için tezgahın üzerine koyduk. O sırada cebinden çıkardığı biber gazını yüzümüze sıkarak, üzerinde 45 adet yüzük bulunan tablayı alıp kaçtı. Peşinden koştum ama bana sıktığı şeyin etkisinden dengem bozuldu yakalayamadık. Daha sonra polisler geldi, olay yeri inceleme ekipleri geldi. Bekliyoruz şu an, yapacak bir şey yok. " dedi.

BİBER GAZI SIKIP KAÇTI

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dedektifleri görüntülerden şüphelinin kimliğini tespit etti. Çalışmaların devamında Sultanbeyli'de bulunan başka bir kuyumcudan çalınan 50 adet yüzük gaspının da faili olduğu belirlenen şüpheli Mahsun K. önceki gün yakalanarak gözaltına alındı.

YASTIK ALTINDAN 40 YÜZÜK ÇIKTI

Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada yatağının içine gizlenmiş vaziyette kuyumculardan gasp ettiği 40 adet yüzük ele geçirildi. Ayrıca Sultanbeyli'deki kuyumcudan çaldığı 50 adet altını parça parça bozdurarak hesabına 18 bin 750 lira olarak yatırdığı ve bir kısmını da Eminönü'nde bir kuyumcuya 3 bin 900 liraya bozdurduğu öğrenildi.