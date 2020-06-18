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Bileklerini kesip göle atlayan kişi, suda kayboldu

'da, köprü üzerinde çevredekilerin gözü önünde bileklerini kesip, 'ne atlayan kimliği belirsiz kişi, suda kayboldu.

DHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 23:13 ABONE OL
Bileklerini kesip göle atlayan kişi, suda kayboldu

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Sırt çantalı ve 25- 30 yaşlarındaki bir erkek, köprü üzerinde, çevredekilerin gözü önünde bıçak ile bileklerini kesip, Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Suya atladıktan sonra üzerindeki sırt çantasını çıkaran genç, suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gencin suya atladığı nokta ve köprü çevresinde yaklaşık 1 saat arama yapan sualtı polisi, sonuç alamadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmasına, sabah saatlerinde yeniden başlanacağı bildirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Bileklerini kesip göle atlayan kişi, suda kayboldu
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