BİM 19 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ile indirimli fırsatlara göz atın! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

BİM 19 Haziran aktüel ürünler indirimleri için binlerce kişi Cuma gününe kilitlendi. Katalog içerisinde bulunan birbirinden farklı ürünler büyük ilgi çekerken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise Cuma günü marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü itibarıyla tüm ürünler raflarda yerini alacak. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte 19 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu…
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da büyük indirimlerle müşterilerini bekliyor. Her hafta Cuma günü mağazalarda yeni ürünlerle müşterilerini bekleyen market zincirinde 19 Haziran tarihli kataloğunda yüzlerce üründe dev fırsatlar bulunuyor. Kumtel Cam Ankastre Set, Çay makinesi, Bluetooth kulaklık dikkatleri üzerine çekiyor…
16 Jant Camp Bisiklet 259 TL. Katlanır Piknik Masası 189 TL. Ratlan görünümlü Sandalye 59,90 TL.
Kumtel 2 yıl garantili ücretsiz kurulum avantajı ile Davulumbaz-Ocak ve Panel Fırından oluşan Kumtel Cam Ankastre Set 1099 TL.
2'si 1 Arada özelliği ve şık tasarımı ile 2 yıl garantili Çay Makinesi 129 TL.
Peşin fiyatına kredi kartına 6 taksit avantajı ile SINGER Dikiş Makinesi 429 TL.
Tefal 2 yıl Group SEB tarafından garantili Tefal Buharlı Ütü 219 TL.
Homotech markası ile 2 yıl garantili 10.1 ekrana sahip olan Homotech 10.1 Tablet 649 TL.
Bluethoothlu Tripodlu Selfie Çubuğu 19,90 TL.
Bluethooth Kulaklık 39,90 TL.
Sinek Öldürücü Raket 22,50 TL.
Taşıma Çantalı Seccade 29,90 TL.
LCD Ekran Temizleyici Set 12,90 TL.