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Böbrek taşına iyi geldiği düşünülen su için uzmanlar uyardı!

'un Gümüşali Köyü'nde çıkan ve böbrek taşına iyi geldiği düşüncesiyle vatandaşlar tarafından sıkça tüketilen su, uzmanlarca incelendi. Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, numune için aldığı bir kap suya çakıl büyüklüğündeki taşı atınca taş 1-2 dakika içerisinde eridi. Dölek, vatandaşlara bu sudan fazla tüketmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 12:01 Son Güncelleme: 18.6.2020 12:04 ABONE OL
Böbrek taşına iyi geldiği düşünülen su için uzmanlar uyardı!

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Gümüşali köyünde çıkan suyun böbrek taşına iyi geldiği iddiaları üzerine vatandaşlar suya büyük ilgi gösterdi.

Böbrek taşına iyi geldiği düşünülen su için uzmanlar uyardı!

Başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş, rahatsızlıklarını gidermek için geldikleri köyden bidonlara doldurdukları suyla evlerine dönüyor. Köyde yeraltından kaynayan suyla ilgili iddialar üzerine Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, çalışma başlattı.

Böbrek taşına iyi geldiği düşünülen su için uzmanlar uyardı!

Böbrek taşını erittiği ileri sürülen su kaynağını inceleyen Dölek, laboratuvarda araştırmak üzere numuneler aldı. Dölek, ayrıca kaynaktan aldığı suyu şeffaf bardaklara doldurarak içerisine çakıl büyüklüğünde taşlar attı. Bazı taşların 1- 2 dakikada eriyerek yok olduğu gözlenirken, bazı taşlarda ise değişiklik olmadığı tespit edildi.

Böbrek taşına iyi geldiği düşünülen su için uzmanlar uyardı!

'FAZLA TÜKETMESİNLER'

Sudan alınan numunelerin laboratuvar ortamında analizlerinin yapılmasının ardından değerlendirilmesini yapacağını söyleyen Dölek, vatandaşlardan böbrek taşına iyi geldiği ileri sürülen sudan fazla tüketilmemesini istedi. Dölek, "Bize gelen taşları eriten su haberi üzerine suyun muhteviyatı veya içeriğiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere su kaynağının veya suyun çıktığı yer, kaynak kısmına geldik. Bulunduğumuz yer literatürde özellikle Adilcevaz kireç taşı olarak geçen yapı içerisinde tektonik olarak da aktif bir yer.

Böbrek taşına iyi geldiği düşünülen su için uzmanlar uyardı!

Su muhtemelen yüzey suları fay hattını takip ederek aşağı doğru iniyor. Yine bu yapıyı takip ederek yüzeye çıkıyor. Fiziksel gözlemlerimiz sonucunda içerisinde gaz ve demir bileşikleri vesaire şeyler var.

Böbrek taşına iyi geldiği düşünülen su için uzmanlar uyardı!

Çünkü etrafta, suyun çıktığı yerde kırmızı izler vardı. Bu demir bileşiklerinde, kirecin içerisinde demirin eritilmesinden de kaynaklanabilir. Analizler yapıldıktan sonra suyun içerisinde veya muhteviyatıyla alakalı daha kapsamlı bilgilere sahip olabileceğiz" diye konuştu.

Böbrek taşına iyi geldiği düşünülen su için uzmanlar uyardı!

'SAĞLIĞA ZARARLI OLABİLİR'

İçeriği bilinmeyen suların tüketilmesinin bazen sağlığa zararlı olabileceğine dikkat çeken Dölek, "İçeriği bilinmeyen suların şifa bulmak amacıyla aşırı miktarda tüketilmesi bazen sağlığa zararlı olabilir.

Böbrek taşına iyi geldiği düşünülen su için uzmanlar uyardı!

Çünkü derinlerden gelen bu suların muhtemelen ağır metaller içermesi de söz konusudur. İlk etapta gösterdiği etki, şifalı olacağı düşünülerek oradan da kaynaklanabilir. Ama muhtemelen içerisinde gaz bileşikleri de olan seyrek bir maden suyu olabileceğini düşünüyoruz. Bu analizlerle netleşecektir" dedi.

Böbrek taşına iyi geldiği düşünülen su için uzmanlar uyardı!

'KUM HALİNE GELDİĞİNİ GÖRDÜK'

Su ile dolu olan bardak içerisinde deney yaparak, taşların parçalandığını gözlemlediklerini aktaran vatandaşlardan Çelebi Kartal ise, "'un Gümüşali köyündeyiz.

Böbrek taşına iyi geldiği düşünülen su için uzmanlar uyardı!

Taşı parçaladığına inanılan suyun deneyini yapmak üzere geldik. İki tane taş parçasını suyun bulunduğu bardak içerisinde attık. 10 dakika sonra bir taşın parçalara ayrıldığını, diğerinin ise neredeyse kum haline geldiğini gördük" diye konuştu.

Böbrek taşına iyi geldiği düşünülen su için uzmanlar uyardı!
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Böbrek taşına iyi geldiği düşünülen su için uzmanlar uyardı!
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