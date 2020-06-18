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Bu hafta ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bugün Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı var mı?

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği haftanın ilk gününden itibaren bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyordu. Bilindiği üzere ülkemizdeki koronavirüs vakalarının yükselişe geçmesi durumu ile beraber yeni kısıtlamaların geleceği iddiaları dolaşırken gözler yapılacak olan Bakanlar Kurulu'na çevrildi. Buna göre; Perşembe Bugün Kabine toplantısı var mı, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.6.2020 09:27 ABONE OL
Bu hafta Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 18 Haziran Bugün Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı var mı?

Her hafta belirlenen gün ve tarihlerde gerçekleştirilen için milyonlarca vatandaş bekleyişe geçti. Özellikle de vaka sayısında yaşanan artış, 1 Haziran sonrası kaldırılan kısıtlamaların yeniden getirilecek olması gibi iddialar yol açarken bu konuya netlik kazandıracak olan açıklama Bakanlar Kurulu'nun ardından her hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, Bugün Kabine toplantısı var mı, saat kaçta? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte tüm gelişmeler…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Geçtiğimiz gün koronavirüs bilim kurulu toplantısının gerçekleşmesi ile gözler bu kez kabine toplantısının yapılacağı güne çevrildi. Henüz toplantının yapılacağı tarih açıklanmazken Kabinenin bugün toplanması bekleniyor.

Bu hafta Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 18 Haziran Bugün Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Kabine toplantısının ne zaman olacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz hafta ise Kabine 9 Haziran Salı günü toplanmıştı...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ederken, sosyal mesafe kurallarının uygulandığı Kabine toplantısına üyeler maske ile katıldı. Pandemi döneminde video konferans sistemi ile yapılan , uzun bir aranın ardından ilk defa yüz yüze yapıldı.

Bu hafta Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 18 Haziran Bugün Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı var mı?
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Bu hafta Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 18 Haziran Bugün Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı var mı?
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