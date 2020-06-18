Bu hafta Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 18 Haziran Bugün Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı var mı?

Her hafta belirlenen gün ve tarihlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı için milyonlarca vatandaş bekleyişe geçti. Özellikle de vaka sayısında yaşanan artış, 1 Haziran sonrası kaldırılan kısıtlamaların yeniden getirilecek olması gibi iddialar yol açarken bu konuya netlik kazandıracak olan açıklama Bakanlar Kurulu'nun ardından her hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, Bugün Kabine toplantısı var mı, saat kaçta? 18 Haziran Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte tüm gelişmeler…
Geçtiğimiz gün koronavirüs bilim kurulu toplantısının gerçekleşmesi ile gözler bu kez kabine toplantısının yapılacağı güne çevrildi. Henüz toplantının yapılacağı tarih açıklanmazken Kabinenin bugün toplanması bekleniyor.
Kabine toplantısının ne zaman olacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz hafta ise Kabine 9 Haziran Salı günü toplanmıştı...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ederken, sosyal mesafe kurallarının uygulandığı Kabine toplantısına üyeler maske ile katıldı. Pandemi döneminde video konferans sistemi ile yapılan Kabine toplantısı, uzun bir aranın ardından ilk defa yüz yüze yapıldı.