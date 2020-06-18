Bursa'daki iğrenç olayda son dakika gelişmesi!

'DERYA'YI BİR KEZ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ'

Duruşma sonrası açıklama yapan Derya Y.'nin avukatı Zehra Şahin şunları ifade etti:

"Derya, aralık ayında 'Bursa bana mezar olacak' diye sosyal medyada paylaşım yaparak, birçok kişinin gündemine girdi. Bu celse sanık, tanıklar ve Derya dinlendi. Sanığın tüm savunması böyle bir suç işlemediği, bir araya gelmedikleri yönündeydi. Bugün bir adım ileri giderek Derya'yı bir kez gördüğünü söyledi. Sanık, ekonomik durumundan kaynaklı menfaat elde edilmeye çalışıldığını bu nedenle iftiraya kurban gittiğini söylüyor. Ancak elimizde sanığın hem kendi sosyal medya hesabından hem de kendi telefonundan gönderdiği mesajlar var. Bu mesajları delil olarak dosyaya sunduk. Sadece cinsel saldırıyı ikrar eden mesajlar değil, ölümle tehdit, hakaret gibi bir dizi mesajlar var. Bunların hepsini dosyaya sunduk. Derya'nın sanığa yönelik birçok şikayeti var. Genç bir kadının böylesi bir şeyi kullanarak iftira atması için menfaati olması gerekir. Derya için asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Tutuklama talebimizin reddine ilişkin itirazda bulunacağız. Şimdilik yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza vermek koşuluyla adli kontrol şartıyla serbest. Biz gerek avukatları gerek kadın örgütleri Derya'nın sonuna kadar yanındayız."