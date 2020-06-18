CANLI | TOKİ Yalova ve Bayburt kura çekilişi yayını: 2020 Bayburt ve Yalova TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama

TOKİ Bayburt ve Yalova kura çekilişi sonuçları için başvuru yapan binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sona erdi. Bugün öğle saatlerinde başlayacak TOKİ Yalova ve Bayburt kura çekilişleri canlı olarak yayınlanıyor. İki ilde, toplam 600 konut bugün sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Bayburt ve Yalova kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte, bugün gerçekleşecek olan TOKİ Yalova, Bayburt çekilişlerine ilişkin detaylar ve TOKİ Kayseri kura çekilişi canlı yayın sayfası…

TOKİ BAYBURT VE GİRESUN KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Yalova Merkez Toplu Konut projesi saat 13:00'da, Bayburt toplu konut projesi 15:00'te belli oluyor.