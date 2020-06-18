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Haberler Yaşam Haberleri CANLI | TOKİ Yalova ve Bayburt kura çekilişi yayını: 2020 Bayburt ve Yalova TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama

CANLI | ve kura çekilişi yayını: 2020 Bayburt ve Yalova TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama

ve kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş bugün yapılacak canlı yayın çekilişi ile sona erecek. 81 ilimizin farklı ilçe ve bölgelerinde inşa edilen sosyal konutlar sahiplerini buldu. Şubat ayının sonunda başlayan çekilişler Haziran'da da devam ediyor. Uygun fiyata ev sahibi olmak için TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi’ne başvuru yapanlar, ‘TOKİ Yalova ve Bayburt kura çekiliş sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, 2020 TOKİ Bayburt ve Yalova kura çekimi canlı yayını sayfası, sonuçlar ve isim listeleri hakkında bilgiler.

Giriş Tarihi: 18.6.2020 11:30 Son Güncelleme: 18.6.2020 11:33 ABONE OL
CANLI | TOKİ Yalova ve Bayburt kura çekilişi yayını: 2020 Bayburt ve Yalova TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama

ve kura çekilişi sonuçları için başvuru yapan binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sona erdi. Bugün öğle saatlerinde başlayacak TOKİ Yalova ve Bayburt kura çekilişleri canlı olarak yayınlanıyor. İki ilde, toplam 600 konut bugün sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Bayburt ve Yalova kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte, bugün gerçekleşecek olan TOKİ Yalova, Bayburt çekilişlerine ilişkin detaylar ve TOKİ Kayseri kura çekilişi canlı yayın sayfası…

TOKİ BAYBURT VE GİRESUN KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Yalova Merkez Toplu Konut projesi saat 13:00'da, Bayburt toplu konut projesi 15:00'te belli oluyor.

CANLI | TOKİ Yalova ve Bayburt kura çekilişi yayını: 2020 Bayburt ve Yalova TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama

ve kura çekilişi yayınını izlemek için tıklayınız...

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CANLI | TOKİ Yalova ve Bayburt kura çekilişi yayını: 2020 Bayburt ve Yalova TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama
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CANLI | TOKİ Yalova ve Bayburt kura çekilişi yayını: 2020 Bayburt ve Yalova TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama
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