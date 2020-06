Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 19 Haziran Cuma Hutbesi konusu nedir?

Değerli Müminler!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurur: "Allah, ancak samimiyetle ve sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder."

Evet! Ameller, niyetlere göre kıymet kazanır. Herkes yaptığının karşılığını niyetine göre alır. Samimiyetsiz işlerin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Unutmayalım ki imanın lezzetine, ibadetin huşuuna, salih amelin huzuruna ve Cenab-ı Hakkın rızasına ancak halis bir niyet ve samimiyetle varılır. Hutbemi Sevgili Peygamberimizin bize öğrettiği şu duayla bitiriyorum: "Ey her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünya ve âhirette her an sana samimiyetle bağlı kıl."