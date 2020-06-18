Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 19 Haziran Cuma Hutbesi konusu nedir?

Bir Cuma gününe daha sağlıklı, huzurlu şekilde ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her hafta bu güzel ve anlamlı günde kaleme alarak Müslümanlara pek çok öğüt ve önemli bilgi verdiği Cuma hutbe yayına alındı. Bu haftanın hutbesini okumak isteyen vatandaşlarımız 19 Haziran Cuma Hutbesi konusu nedir? sorusunun cevabını öğrenmek istiyor.

DİYANET İLE 19 HAZİRAN CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Halis niyet ve samimiyet" başlığıyla yayınlanan cuma hutbesinin detayları şöyle;