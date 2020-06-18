Diyarbakır’da korona daveti

Diyarbakır'da, yapılan tüm uyarılara rağmen koronavirüs tedbirlerine uymayan vatandaşlar, gizli gizli taziye ve nişan törenleri düzenliyor. İnsanların toplu olarak bulundukları yerlerde de ne maske takılıyor, ne de kurallara uyuluyor. İl dışından gelenler de kuralları çiğneyince, aybaşında 50'li rakamlarda olan vaka sayısı son 17 gün içerisinde bini aştı. Maske takmanın zorunlu hale getirildiği kentte, insan yoğunluğunun en fazla olduğu Sur'daki tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kafelerde oturanların maskesiz ve sosyal mesafeye uymadan oturdukları gözlendi. Bu görüntü koronavirüste 2'nci dalgaya adeta davetiye çıkarıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda aralarında Diyarbakır'ın da bulunduğu bazı Anadolu kentlerinin yeni kontrollü hayatın kurallarına uymadığını belirterek, vaka sayısındaki artışa dikkat çekmişti.