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'da yangında can pazarı: Mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

'ın Bağlar ilçesinde 8 katlı binanın 6'ncı katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Binayı saran duman nedeniyle içeride mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kişi itfaiye erlerince dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 30 kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 12:56 Son Güncelleme: 18.6.2020 13:06 ABONE OL
Diyarbakır'da yangında can pazarı: Mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Olay, saat 10.00 sıralarında Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Lenga City sitesinde bulunan 8 katlı binanın 6'ıncı katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Diyarbakır'da yangında can pazarı: Mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Bir anda yayılan duman, binanın içerisini sararken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da yangında can pazarı: Mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

MAHSUR KALAN YAKLAŞIK 40 KİŞİ...

Yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan yaklaşık 40 kişi itfaiye erlerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 30 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Diyarbakır'da yangında can pazarı: Mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Dışarı çıkarılan vatandaşlardan bazıları, olayın şokunu yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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Diyarbakır'da yangında can pazarı: Mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı
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