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'ta hortum paniği güvenlik kamerasında

Hadımköy yolunda şiddetli sağanak öncesi kısa süreli hortum paniği yaşandı. Bir benzin istasyonunun kamerasına yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde panik anları yer aldı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 15:56 Son Güncelleme: 18.6.2020 16:07 ABONE OL
Esenyurt'ta hortum paniği güvenlik kamerasında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından bugün öğlen saatlerde kent genelinde birçok noktada sağanak yağmur etkisini gösterdi. Esenyurt Hadımköy Yolu'nda sağanak yağmur öncesinde kısa süreli hortum paniği yaşandı. Bir anda tozu toprağı birbirine katan hortum bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Esenyurt'ta hortum paniği güvenlik kamerasında | Video

"30 SANİYE FALAN SÜRDÜ"

Benzin istasyonu çalışanlarından Ersin Sarsılmaz, "Hortum bir anda geldi. Korktuk 30 saniye falan sürdü. Arkadaşlara kaçın kaçın hortum geliyor dedim."

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Esenyurt'ta hortum paniği güvenlik kamerasında
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