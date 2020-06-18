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yatan iller hangileri? 18 Haziran

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılıyor. Devlet tarafından il il yatırılan e devlet üzerinden sorgulanıyor. Haziran ayının üçüncü haftasında hesaplara yatmaya başlayan maaşların hangi illerde yattığını merak eden vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakan vatandaşların faydalandığı evde bakım maaşı haziran ayı ödemeleri için sorgulamalar her gün kontrol ediliyor. Buna göre; ? İşte 18 Haziran sorgulama ekranı ve bakım parasına (maaşı) dair tüm detaylar

Giriş Tarihi: 18.6.2020 11:29 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 18 Haziran Evde bakım maaşı sorgula

Ülkemizde devlet tarafından il il yatırılmaya devam ediliyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere verilen bakım parasından yararlanmak isteyenlerin belli şartları taşıması gerekiyor. Bilindiği üzere bu ücret engelli ve bakıma muhtaç kimselere bakanlara destek amaçlı veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan sorgulanmaya ve il il yatan iller listesine bakılmaya devam ediliyor. Peki 18 Haziran 2020 hangileri? İşte sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? EVDE BAKIM MAAŞI SORGULA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evinde hasta, engelli ve muhtaç kimselere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı il il yatırıyor. Haberimizde, 18 Haziran evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve yatan iller listesine erişebilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 18 Haziran Evde bakım maaşı sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

18 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Tokat

Kırklareli

Hatay

Antalya

Bolu

Edirne

Aksaray

Samsun

Sakarya

Ordu

Afyonkarahisar

Giresun

Diyarbakır

Karabük

Çanakkale

Adıyaman

Osmaniye

Zonguldak

Balıkesir

Uşak

Denizli

İstanbul

Ankara

Konya

Bilecik

Şanlıurfa

Isparta

Bursa

Adana

Kayseri

Manisa

Düzce

İzmir

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 18 Haziran Evde bakım maaşı sorgula
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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 18 Haziran Evde bakım maaşı sorgula
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