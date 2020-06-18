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Halasını başından vuran zanlı, mısır tarlasında yakalandı

Kan donduran olay Konya'da yaşandı. isimli 19 yaşındaki şahıs, tartıştığı halası 'nı başından vurdu. Cani yeğen, ekiplerin kovalamacası sonucu mısır tarlasında gözaltına alındı. Tüfek ise sakladığı köpek yuvasında bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 10:30 Son Güncelleme: 18.6.2020 10:38 ABONE OL
Halasını başından vuran zanlı, mısır tarlasında yakalandı

Konya'da, kavgalı olduğu halası Döndü Gülağacı'nı (47) kendisini eve almadığı gerekçesiyle tüfekle başından vurarak ağır yaralayan Haydar Gülağacı (19), saklandığı mısır tarlasında yakalanarak, gözaltına alındı. Olayda kullandığı tüfek ise köpek kulübesinde bulundu.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi 17102 Sokak üzerindeki evde meydana geldi. Haydar Gülağacı daha önceden aralarında husumet bulunan halası Döndü Gülağacı'nın evine gitti. İddiaya göre hala, yeğenini eve almadı. Haydar Gülağacı da evin penceresinden dışarı bakan halasına, yanında götürdüğü tüfekle ateş açtı. Gülağacı, başından vuralarak, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Döndü Gülağacı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Halen yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Gülağacı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



TARLADA KOVALAMACA

Kaçan yeğenin peşine düşen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Haydar Gülağacı'nın olay yerinden 5 kilometre uzaklıktta bulunan mısır tarlasında gizlendiğini belirledi. Gülağacı, mısır tarlasında yaşanan kovalamaca sonunda yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin tüfeği ise sakladığı köpek yuvasında bulundu. Haydar Gülağacı'nın sorgusunun ardından 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilecek.

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