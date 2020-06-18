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Haziran ayında karla kapalı yolları açma mücadelesi...

Yaz mevsiminde olmamıza rağmen yurtta bazı yüksek rakımlı bölgelerde hâla kar erimiş değil. 'nin ilçesinde hala kardan dolayı kapalı olan yayla yollarının açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 12:20 Son Güncelleme: 18.6.2020 12:30 ABONE OL
Haziran ayında karla kapalı yolları açma mücadelesi...

ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki yayla yollarının kardan temizlenmesi için Esendere Belediyesi ekipleri harekete geçti. Belediye tarafından kiralanan iş makineleri, yer yer 5 metreyi bulan karlı yolları tek tek temizlemeye başladı.

Haziran ayında karla kapalı yolları açma mücadelesi...

Bölge insanının tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını dile getiren Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Tarım ve hayvancılığa önem veriyoruz.

Haziran ayında karla kapalı yolları açma mücadelesi...

Ekiplerimiz tarafından başlatılan çalışma sonucu yayla yollarını tekrar ulaşıma açtık. Bundan sonra vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde hayvanlarını yaylaya çıkarabilecek ve berivanların bu konudaki ulaşım sıkıntısı da bitmiş olacak.

Haziran ayında karla kapalı yolları açma mücadelesi...

Beldemize her alanda belediye olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz birlikte varız ve beldemiz için en iyisini hep birlikte yapacağız.

Haziran ayında karla kapalı yolları açma mücadelesi...

Birçok alanda başlatmış olduğumuz hizmet atağında beldemizi yeni hizmetlere kavuşturacağız" dedi.

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Haziran ayında karla kapalı yolları açma mücadelesi...
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