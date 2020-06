İbretlik ceza verilsin

Türkiye'yi yasa boğan cinayette ilk mahkeme yapıldı. Göktürk'teki evlerinde ağabeyi ile kavga ettiği sırada yaralandığı için Şişli Etfal Hastanesi'ne götürülen, ambulanstan indirildiğinde başkasına benzetilerek bıçakla öldürülen dünyaca ünlü bir şarap firmasının varislerinden Emre Tyler Mays'ı (17) katleden sanık Akın Kutlu mahkemede konuştu. Müebbet hapisle yargılanan Kutlu, "Onu, ağabeyimi yaralayan husumetli olduğum kişilere benzettim. Çok pişmanım, çok özür dilerim. Yanlışlıkla oldu" dedi. 1988'de öldürülen eski İTO Başkanı'nın kızı olan anne Figen Mays da ABD'li eşiyle birlikte duruşmaya katıldı ve "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. İbretlik olsun" dedi.Mays, 7 Ocak'ta sedyeden indirildiği sırada bıçaklanarak öldürülmüştü. İddianamede Kutlu'nun olay günü Galata Deresi Caddesi üzerinde çok taraflı kavgaya karıştığı ve Kutlu'nun ağabeyi ile babasının kavgada yaralanınca hastaneye getirildiği yer aldı. Bu sırada Mays'ın da hastaneye getirildiği, Kutlu'nun daha önce ağabeyini yaralayan 'Batuhan' isimli şahsa benzetmesi nedeniyle Mays'ı sedyeden indirildiği sırada 7-8 bıçak darbesiyle öldürdüğü öne sürüldü. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına SEGBİS sistemiyle katılan tutuklu Kutlu aileden özür diledi ve çok pişman olduğunu söyledi.Kutlu şöyle dedi: Olay günü babam ve ağabeyim bir kavgada yaralandığı için hastaneye getirildi. Onları ziyaret ettikten sonra hava almak için dışarıya çıktım. Hastanede ağabeyimin feci şekilde yaralandığını gördüm. O sırada ambulanstan indirilen maktulü daha önceki kavga olayında ağabeyimi yaralayan 'Batuhan' isimli şahsa benzettim. Sinirime hakim olamadım yani. Çok pişmanım, keşke böyle bir şey olmasaydı. Ben de sonradan öğrendim. Çok pişmanım, çok özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Keşke Emre'nin yerine ben ölseydim de bu vicdan azabını çekmeseydim. Mahkeme aralarında polislerle sanığın ailesinin de olduğu diğer tanıkların dinlenmesi ve sanığın olay günü telefon kayıtlarının incelenmesi için duruşmayı erteledi.Mays'ın annesi, müşteki Figen Mays ise gözyaşları içinde olay gününü anlattı: Oğlumu ambulansa bindirip hastaneye getirdik. Ambulanstan indirilirken "Yapma yapma" diyordu. Ben bağırarak yardım istedim. Oğlum önce kollarıma düştü sonra da yere. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. İbretlik olsun.(DURUŞMA ÇIKIŞI) Karşımızda bir cani var. Birkaç ay evvel anahtar ile adamın suratındaki kemiklerin tamamını kırmış. Önceden planlayarak soğukkanlı bir şekilde yaptı. Bu adam sokağa çıktığı zaman can almaya, can yakmaya devam edecek tiplerden bir tanesi. Mahkeme heyetinin en ağır cezayı vermesinin, ben 5 yıl yatarım çıkarım, af çıkar çıkarım diyen adamların önünü kesmesini istiyorum. Can alanların aftan faydalanmaması, hiçbir indirimden faydalanmaması en ağır şartlarda canının yanıp, ibretlik olmasını umuyorum. Biz anne-baba olarak telafisi mümkün olmayan bir yerdeyiz. Oğlumuzun telafisi yok ama hiç olmazsa diyoruz ki, belki bu alınan karar ibret olur.Mays'ı hastaneye götüren ambulans ekibinden Acil Tıp Teknisyeni tanık Dilek Dinçer: Emre demir çubukla ağabeyinden dayak yediğini söyledi. Vücudunda darp izleri vardı. Burnuna da yumruk yediğini söyledi. Ambulansta bir ara bana 'İyileşeceğim değil mi abla?' diye sordu. Ben de 'İyileşeceksin hiçbir şeyin yok' dedim. Hastaneye geldiğimizde bir anda birisi Emre'ye saldırdı. Göğsüne yumrukla vuruyordu. Ben Emre'yi korumaya çalıştım. Bıçakla vurduğunu Emre'nin üstü kan olunca anladık. Bunun üzerine şoför arkadaşımız sanığı arkasından tutup uzaklaştırdı.