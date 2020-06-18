Islah değil talan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ortaköy'deki kanal ıslahı işini ihalesiz verdiği yandaş şirket hem turistik meydanı hem tarihi katletti.İSKİ, Beşiktaş Ortaköy'de bulunan atık su kanalının dar olduğu ve yağmur sonrası koku oluşturduğu gerekçesiyle çalışma başlattı. Çalışmayı yapma işi, İSKİ'nin ihale kaynaklarında anlaşma dahi yapılmayan eski Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun kardeşi Ali Nuhoğlu'na ait bir inşaat firmasına verildi. Çalışma nedeniyle yaz mevsiminin tam ortasında Ortaköy adeta bir şantiye alanına döndü.İş makinelerinin çalışması sonucu 10 ay önce çökme yaşanan eski bakımsız kanalda ikinci bir çökme meydana geldi. Bu sırada bir kadın göçüğe düşerek yaralandı. Bunun üzerine yeni kanalın çalışmasının hemen yan tarafında bulunan 16 kumpir dükkanının yıkımına ve yan tarafa taşınmasına karar verildi.Atık ve yağmur suyu kanalları yenileme çalışmaları esnasında tarihi kalıntılara rastlanılınca çalışmalar durduruldu. Etrafı kapatılan alanda İstanbul Anıtlar Kurulu tarafından inceleme yapıldı. Anıtlar Kurulu ekiplerinin incelemesi sonrasında hazırlayacakları rapor beklenmeden iş makinelerı yeniden çalıştırıldı. Tarihi kalıntılar parçalanıp enkaz olarak kaldırıldı. Kalıntılar arasında büyük bir fosilleşmiş ağacın da bulunduğu ve parçalarından örnekler alındığı belirtildi. Ayrıca Nuhoğlu inşaat şirketinin İSKİ adına gizlice iş yürütürken, tabelasını bile asmadığı görüldü. Ortaköy esnafı ihalesiz ihaleye ve yapılan tarih talanına tepki gösterdi.