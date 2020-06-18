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'ndan geçen ikinci savaş gemisi 'e açuldı

Dün 'e çeçen   savaş gemisinin ardından bugün ikinci ABD savaş gemisi de 'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görülürken, arka bölümünde yer alan çok sayıdaki askeri araç dikkat çekti.

DHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 18:16 Son Güncelleme: 18.6.2020 18:17 ABONE OL

ABD Donanmasına bağlı DDG 78 borda numaralı 'USS Porter' adlı savaş gemisi, dün Türk Boğazlarını kullanarak Karadeniz'e açıldı. Bugün saat 16.00 sıralarında yine bir ABD savaş gemisi olan LSD 51 borda numaralı USS 'Oak Hill' Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. ABD gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti.
Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü altına ulaşan gemide çok sayıda ABD askerinin olduğu ve bazı askerlerin maske taktığı, bazılarınsa takmadığı görüldü.
Geminin ön ve arka bölümlerinde ağır silahlı askerler nöbet tutarken, arka kısımda ayrıca çok sayıda askeri aracın olduğu görüldü. Gemi boğaz geçişini 1,5 saatte tamamladı.

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İstanbul Boğazı'ndan geçen ikinci ABD savaş gemisi Karadeniz'e açuldı
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