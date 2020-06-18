Johnson’a kaza yaptıran PKK’lı gözaltına alındı

İngıltere Başbakanı Boris Johnson'ın aracının önüne atlayarak trafik kazasına neden olan terör örgütü PKK sempatizanı gözaltına alındı. Parlamento önünde gösteri yapan 10 kadar PKK sempatizanından biri, katıldığı oturumdan ayrılan Johnson'ın aracının önüne atladı. Fren yapan Johnson'ın makam aracına arkadaki koruma aracı çarparken, polis PKK sempatizanını gözaltına alarak parlamento içindeki polis merkezine götürdü. İngiliz makamları olay sırasında Johnson'ın araçta olduğunu doğruladı. PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde yer alıyor. İngiltere'de terör listesindeki bir örgüte üyelik, 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. AA