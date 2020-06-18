Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kartal'da şiddetli yağış etkili oldu; araç sürücüleri üst geçit altlarına böyle sığındı

'da etkili oldu; araç sürücüleri üst geçit altlarına böyle sığındı

İstanbul'da bazı bölgelerde etkili oldu. -Samandıra Bağlantı Yolu'nu kullanan bazı otomobil ve motosikletler yağıştan ve dolu riskinden korunmak için üst geçidin altına sığındı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 11:56 Son Güncelleme: 18.6.2020 11:57 ABONE OL
Kartal'da şiddetli yağış etkili oldu; araç sürücüleri üst geçit altlarına böyle sığındı

İstanbul'da bazı bölgelerde şiddetli yağış etkili oldu. Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nu kullanan bazı otomobil ve motosikletler yağıştan ve dolu riskinden korunmak için üst geçidin altına sığındı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde Kartal'da etkili olan yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan otomobil ve motosikletler yağıştan korunmak bir üst geçidin altına sığındı. Olası dolu riskine karşı otomobilini battaniyeyle korumaya çalışanlar da vardı.

"KAÇACAK YER BULAMADIK"

Üst geçidin altında bekleyen Osman Ardıç, "Doluya karşı önlem aldım. Anında yakaladı. Kaçacak bir yer bulamadık. Mecbur buraya sığındık. Bir taraftan da battaniye ile korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal'da şiddetli yağış etkili oldu; araç sürücüleri üst geçit altlarına böyle sığındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA