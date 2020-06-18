Köpekleri nedeniyle sitedeki komşularıyla mahkemelik oldular

'MAHKEME KARAR VERİRSE SADECE KÖPEKLERİM DEĞİL BİZ DE GİDERİZ'



Dikbaş, köpeklerinin söylendiği gibi havlamadığını savunarak, "Ramazan ayında bana baskı ve tehditte bulundular. Polisi aradım, bu şahıs polise bile saldırdı. Yönetici evime gelip, 'Sizi burada istemiyoruz' dedi. Köpeklerin havladığı ve koktuğu söyleniyor. Köpeklerim hiç havlamaz. Onları her gün şampuanla yıkıyorum. Tuvaletini de eve yapmıyor dışarı çıkarıyorum. Ama dışarı çıkarken de saldırırlar diye çok korkuyorum. Gofret bir sokak köpeğiydi. Üzerinden otomobil geçtiği için arka bacakları kırılmış ve 3 ay havyan barınağında tedavi görmüştü. Onu sahiplendim. Yardıma ihtiyacı var. Şimdi bir komşumla mahkemelik olduk. Onların isteği veya yöneticinin yazdığı mesaj beni ilgilendirmez. Mahkeme onlardan taraf karar verirse sadece köpeğim değil, hepimiz evden çıkar gideriz. Mahkemenin vereceği kararı bekliyorum ona göre hareket edeceğim" diye konuştu.



