Küçük Eylül dehşeti yaşadı!

Olay, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ 8'inci etap bölgesinde meydana geldi. Babası ile akşam saatlerinde evlerinin yakınındaki kameriyede oturan Eylül S'ye, ormanlık bölgeden inen ve kurt olduğu düşünülen hayvan saldırdı. Babası tarafından kurtarılan küçük çocuk, komşularının otomobili ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünden ve başından ağır yaralanan Eylül S. hastanede tedavi altına alındı.