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dehşeti yaşadı!

’de, yırtıcı bir hayvanın saldırısı sonucu yaralanan Eylül S. (2) hastanede tedavi altına alındı. Çocuğa saldıran hayvanın kurt olduğu ileri sürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 21:00 Son Güncelleme: 18.6.2020 21:05 ABONE OL
Küçük Eylül dehşeti yaşadı!

Olay, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ 8'inci etap bölgesinde meydana geldi. Babası ile akşam saatlerinde evlerinin yakınındaki kameriyede oturan Eylül S'ye, ormanlık bölgeden inen ve kurt olduğu düşünülen hayvan saldırdı. Babası tarafından kurtarılan küçük çocuk, komşularının otomobili ile Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünden ve başından ağır yaralanan Eylül S. hastanede tedavi altına alındı.

Küçük Eylül dehşeti yaşadı!

Bugün olayın gerçekleştiği bölgeye yakın boş arazilerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri çalışma yaptı. Saldırı gerçekleştiren hayvanın yakalanması için kafes konuldu.

Küçük Eylül dehşeti yaşadı!
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Küçük Eylül dehşeti yaşadı!
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