Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2020 hangi ayda, kaç gün?

Bayramlar islam dünyasının birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendiren en önemli değerlerden biridir. Öte yandan bu yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı tarihini vatandaşlarımız merak ediyor. Bu bağlamda Kurban bayramı ne zaman öğrenmek ve şimdiden plan yapmak isteyen vatandaşlarımız Kurban Bayramı 2020 hangi ayda, kaç gün? Sorusunun cevabına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? KURBAN BAYRAMI 2020 HANGİ AYDA, KAÇ GÜN?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2020 yılı Kurban Bayramı tarihi şöyle;