LGS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama! 2020 E Okul ve MEB ile sorgulama! LGS sınavı ne zaman, saat kaçta?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, bir milyonu aşkın öğrencinin merakla beklediği açıklamayı ise geçtiğimiz günlerde yaptı. Yapılan açıklamada LGS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranının erişime açıldığı belirtildi. Adaylar E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı ve MEB ile LGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulamaya başladı. LGS sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak sorusu da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, E okul ile 2020 LGS sınav yerleri nasıl sorgulanır ve sınav ne zaman saat kaçta?
Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde sınav giriş belgesi sorgulama ekranını erişime açtığını belirtti. Bu açıklamanın ardından adaylar sınav giriş belgesini çıkartmaya başladı. LGS sınav yerleri öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "//www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.
E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
LGS, 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
"Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs'ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS'de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."
Merkezî Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.
[LGS sınav yerleri sorgulama! 2020 MEB ve E Okul ile Liseye Geçiş Sınavı LGS sınav giriş yerleri belgesi açıklandı]
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;
Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi dakika,
Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır.
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.