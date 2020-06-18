Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: Çok kuvvetli yağış geliyor! İl il hava durumu tahminleri!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika tahminlerine göre; yurdun geneli yağış altında kalacak. Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu gibi bölgelerde sağanak ve gök gürültülü yağışlar beklenirken Karadeniz Bölgesi'nde ise yağışların daha kuvvetli olacağı öngörülüyor. Sabah saatlerinden itibaren kapalı bir havaya sahip olan İstanbul'da ise hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarısı ile il il tahminler!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre; yağışların kuvvetli olması beklenirken vatandaşların da tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor. Sağanak yağış ve gök gürültüsü nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyaran MGM'den son dakika hava durumu tahminleri...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Marmara Bölgesi (Edirne, Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Bugün Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 25,8 °C
Cuma Kuvvetli Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 20°C 26°C
Cumartesi Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 19°C27°C
Pazar Parçalı Bulutlu 19°C 29°C
Pazartesi Parçalı Bulutlu 20°C 29°C
Salı Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 20°C 27°C