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Meteoroloji'den raporu: Çok kuvvetli yağış geliyor! İl il tahminleri!

Yaz aylarını yaşadığımız şu dönemlerde hava durumunun kimi zaman sıcak kimi zaman kapalı ve yağışlı olmasından dolayı vatandaşlar tahminlerini araştırıyorlar. güncel olarak raporunu yayınlarken özellikle Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan son tahminlere göre; yurdun tamamı için kuvvetli sağanak yağışın da beklendiği tahminler arasında yer alırken hava durumu raporunu da yayınlandı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika ile il il tahminler!

Giriş Tarihi: 18.6.2020 12:58 Son Güncelleme: 18.6.2020 13:07 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: Çok kuvvetli yağış geliyor! İl il hava durumu tahminleri!

'nden yapılan tahminlerine göre; yurdun geneli yağış altında kalacak. Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu gibi bölgelerde sağanak ve gök gürültülü yağışlar beklenirken Karadeniz Bölgesi'nde ise yağışların daha kuvvetli olacağı öngörülüyor. Sabah saatlerinden itibaren kapalı bir havaya sahip olan İstanbul'da ise hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı ile il il tahminler!

MGM UYARDI: İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre; yağışların kuvvetli olması beklenirken vatandaşların da tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor. Sağanak yağış ve gök gürültüsü nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyaran 'den son dakika tahminleri...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: Çok kuvvetli yağış geliyor! İl il hava durumu tahminleri!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara Bölgesi (Edirne, Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 25,8 °C

Cuma Kuvvetli Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 20°C 26°C

Cumartesi Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 19°C27°C

Pazar Parçalı Bulutlu 19°C 29°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu 20°C 29°C

Salı Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 20°C 27°C

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: Çok kuvvetli yağış geliyor! İl il hava durumu tahminleri!
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: Çok kuvvetli yağış geliyor! İl il hava durumu tahminleri!
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