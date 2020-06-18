Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: Çok kuvvetli yağış geliyor! İl il hava durumu tahminleri!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika tahminlerine göre; yurdun geneli yağış altında kalacak. Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu gibi bölgelerde sağanak ve gök gürültülü yağışlar beklenirken Karadeniz Bölgesi'nde ise yağışların daha kuvvetli olacağı öngörülüyor. Sabah saatlerinden itibaren kapalı bir havaya sahip olan İstanbul'da ise hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarısı ile il il tahminler!

MGM UYARDI: İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre; yağışların kuvvetli olması beklenirken vatandaşların da tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor. Sağanak yağış ve gök gürültüsü nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyaran MGM'den son dakika hava durumu tahminleri...