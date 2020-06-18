Doğaya atılan çöplerin çevreye verdiği zarar çok fazla. Örneğin cam şişe doğada 4 bin yıl, plastik bin yıl, alüminyum kutu 10 ila 100 yıl, sakız beş yıl, sigara filtresi iki yılda yok olduğu söyleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan maske hassasiyeti! ‘Tıbbi atık olarak ders kitaplarına girebilir’ | Video

1 ton kâğıt için ise 17 adet ağaç kesilirken, kâğıt doğada üç ayda yok oluyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da koronavirüsten kaynaklı kullanılan maskelerle ilgili bir video paylaştı.

ÇEVRE İÇİN UYARDI

Selçuk'un paylaştığı ve çevreye verilecek zararın hatırlatıldığı bir video paylaştı: Selçuk, "Maskenin yeni bir atık türü olarak ders kitaplarımıza girmemesini diliyorum. Dünyaya, tabiata, temiz havaya ne kadar ihtiyacımız olduğunu anlamış olmalıyız artık. Ne yazık ki yolda yürürken yerlerde maske görmeye başladık! Kendimizi korurken, dünyayı da koruyamaz mıyız?" dedi.