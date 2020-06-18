Modem kurulumu nasıl yapılır? Tüm detaylarıyla yeni modem kurulumu işlem adımları

Modem, kısa sürede sınırsız internete ulaşabilmenin bir yolu haline geldi. Herhangi bir operatöre başvurarak insanlar uygun fiyata sınırsız internet sahibi olabiliyorlar. Modem kurulumu fazla zor olmasa da dikkat gerektiren bir işlemdir. Modemi kurabilmek için uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Modem kurulumundan sonra kişi isterse şifreyi de değiştirebilir. Peki modem şifresi nasıl değişir? İşte tüm detaylar...
Modem Nasıl Kurulur?
Modem kurulumu için ilk olarak bütün kabloların doğru yerlere takılması gereklidir. Basit bir mekanizması olan modemde hangi kablonun hangi deliğe takılacağı çok kolay bir şekilde tespit edilebilir. Eğer kullanma kılavuzu varsa kılavuz içerisindeki görselli anlatımdan yararlanılabilir. Kabloların yerlerinden emin olmak için kontrol edilmesi gereken ışıklar vardır. O ışıklar şunlardır:
Ardından ise CD ile ilgili adımlar izlenerek modem kurulumu gerçekleştirilir. Ancak elde CD yok ise CD'siz kurulum yapılması gereklidir. Bu kurulum en çok tercih edilen kurulumdur.
WEB ara yüzü ile kurulum yapmak çok fazla tercih edilir. Bunun için izlenilmesi gereken adımlar vardır.
Modem kurulumu bu şekilde kolaylıkla yapılır. Ancak yine de modemin alındığı yere kurulum yaptırmak çok daha faydalı olacaktır. Herhangi bir yanlışlığa karşın bu işin ustası olanlara kurdurmak daha garantilidir. Zor kurulan bir şey olmasa da bu konular da bilgisi olamayan kişiler için bu işe girişmeleri önerilmez.İnternet hız testi 2020: İnternet upload ve download hızı ölçme nasıl ve nereden yapılır?
Modem Şifre Değişimi
Modemlerin ilk şifreleri genellikle çok karmaşıktır. Bunun için insanlar modem şifrelerini değiştirmek isteyebilirler. Modem şifresi değiştirmek aslında çok basittir. Bu yazıda verilen adımlar uygulanılarak hızlı bir şekilde şifre değiştirmek mümkündür.
Ttnet Modem Kurulumu
Modem kurulumu yapmak tüm operatörlerde aynıdır. Modem kurulumu için gerekli olan adımlarda herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak arayüz ve şifreleri değişiklik göstermektedir. Ttnet için modem kurulumu adımları şu şekildedir:
Türk Telekom Modem Kurulumu
Türk Telekom modem kurulumu için ilk olarak başvuruda bulunmak gereklidir. Başvurunun ardından randevu alınmalı ve ardından randevu teyit edilmelidir. Randevu güncellendikten sonra ise kurulum kısmına geçilebilir. Türk Telekom ya da diğer operatörlerde modem kurulumu aynıdır. Modem kurmak oldukça basit olsa da bazı dikkat edilmesi gereken konular bulunmaktadır. Türk Telekom modemi kurarken izlenmesi gereken adımlar şöyledir: