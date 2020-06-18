MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 GİB MTV ödemeleri nasıl yapılır?

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2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 MTV ödemeleri nasıl yapılır?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ()'nin 2. Taksit gününe kısa süre kaldı. Gelir Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve her yıl iki defa ödeme işlemi yapılan MTV ödemesini yapmak her araç sahibi için büyük bir sorumluluktur. Araç sahipleri sorumlu oldukları Motorlu Taşıt Vergisi ödemesini internet üzerinden kolay ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirebilirler. Peki MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman, son ödeme tarihi hangi gün? 2020 MTV ödemeleri nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 18.6.2020 10:03 Son Güncelleme: 18.6.2020 10:03 ABONE OL
MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman? 2020 GİB MTV ödemeleri nasıl yapılır?

Türkiye'de milyonlarca araç sahibi yılda iki kez olan () ödemesi yapıyor. Vergilerini süre bitmeden ödemek isteyen vatandaşlar ise ikinci taksit ödemelerini merak ediyor. İki taksit halinde ödenen verginin ilk taksit ödemeleri Ocak, ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayı içerisinde ödeniyor. Haziran ayının son günlerine yaklaşırken MTV ödemelerine ilişkin detaylı bilgiler yoğunluk kazandı. Peki MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman? 2020 GİB MTV ödemeleri nasıl yapılır?

MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde 2. taksit ödemeleri Temmuz ayında başlayacak. Vergisini zamanında ve eksiksiz olarak yatırmak isteyen milyonlarca yurttaş, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) aracılığıyla ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Konuya yönelik tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman? 2020 GİB MTV ödemeleri nasıl yapılır?

MTV 2. TAKSİT ÖDEME TARİHİ

Temmuz ayı ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Araç sahipleri üzerinden şifre girişi yapmadan MTV alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler

Ayrıca,

Başkanlığımıza ait www..gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;

- Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

. - Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından

- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

Anlaşmalı bankaların; Şubelerinden, Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.) PTT işyerlerinden ve Tüm vergi dairelerinden ödeyebileceklerdir.

MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman? 2020 GİB MTV ödemeleri nasıl yapılır?
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MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 GİB MTV ödemeleri nasıl yapılır?
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