MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 GİB MTV ödemeleri nasıl yapılır?

Türkiye'de milyonlarca araç sahibi yılda iki kez olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapıyor. Vergilerini süre bitmeden ödemek isteyen vatandaşlar ise ikinci taksit ödemelerini merak ediyor. İki taksit halinde ödenen verginin ilk taksit ödemeleri Ocak, ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayı içerisinde ödeniyor. Haziran ayının son günlerine yaklaşırken GİB MTV ödemelerine ilişkin detaylı bilgiler yoğunluk kazandı. Peki MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman? 2020 GİB MTV ödemeleri nasıl yapılır?

MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde 2. taksit ödemeleri Temmuz ayında başlayacak. Vergisini zamanında ve eksiksiz olarak yatırmak isteyen milyonlarca yurttaş, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) aracılığıyla ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Konuya yönelik tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.