Mum lekesi nasıl çıkar? Koltuktan, halıdan, elbiseden beklemiş mum lekesi nasıl ve ne ile geçer?

Ev dekorasyonlarında sıklıkla tercih edilen mum, romantik akşam yemeklerinden elektrik kesintisine kadar pek çok alanda kullanılıyor. Mumlar çok kısa sürede, sıvı hale gelebiliyor ve leke oluşturabiliyor. Bu noktada mum lekeleri ise, en büyük problemler arasında yer alıyor. Peki, giysilerden, halıdan, koltuktan mum lekesi nasıl çıkar? İşte detaylar…

MUM LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Bilindiği üzere, giysimize, koltuğa, halıya herhangi bir leke bulaştığı zaman, lekeye ilk anda müdahale etmek doğrusudur. Ancak bu noktada mum lekesinde durum farklıdır. Mum lekesinde, lekenin kurumasını beklemek daha doğrudur. Kuruyan mum yüzeyden kalıp halinde çıkarılır. Eğer ki, mum lekesine hemen müdahale etmeniz gerekiyorsa, kuruması için buz yardımı kullanabilirsiniz.

KOLTUKTAN MUM LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Mum lekesi eğer ki koltuğa düşerse öncelikle kurumasını beklemelisiniz. Kuruma tamamlandıktan sonra koltuğu tahriş etmeyecek şekilde kazıma işlemi yapılır, ardından deterjanlı suyla koltuk silinir.

BEKLEMİŞ MUM LEKESİ NASIL ÇIKARILIR?

Yukarıda da daha önce belirttiğimiz gibi mum lekesini bekletmek daha doğrudur. Bekleyen mum lekesini kazıyıp ardından deterjanlı suyla silerseniz, sorunsuz bir şekilde lekeden kurtulmuş olursunuz.

HALIDA MUM LEKESİ

Halının üzerine damlamış olan mum lekesini mum hala sıcakken çıkartmaya çalışmayın. Eğer mum lekesini hemen temizlemek istiyorsanız ilk önce mum lekesinin üzerine bir kaç parça küp buz koyunuz. Bu sayede sıvı halde bulunan mum lekesi katılaşacak ve kazanabilir bir hale gelecektir. Daha sonra ise, ucu kör bir bıçaklı kurumuş mumu kazıyıp, deterjanlı suyla kazıyın.

CİLALI YÜZEYLERDEN MUM LEKESİ TEMİZLEME

Cilalı yüzeyin üzerindeki sertleşmiş olan mum lekeleri kolay bir şekilde kırılabilir bir hale geldiyse mobilya yüzeyine zarar vermeden yüzeyden temizlenebilir. Bu yüzden özellikle cilalı yüzey üzerindeki mum lekelerinin kurumasını beklerseniz mobilya yüzeyine zarar vermeden mum lekelerini daha kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz.

ERİMİŞ MUM LEKESİ NASIL TEMİZLENİR?

Mum lekesi döküldükten hemen sonra kuruması beklenmelidir. Kuruma işlemi tamamladıktan sonra ise zarar vermeyecek bir şekilde kazıyıp deterjanlı suyla silmek gerekmektedir. Eğer ki mum lekesinin kurumasını beklemek istemiyorsanız, buzla kurumasına yardımcı olup temizleme işlemini yapabilirsiniz…