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'ın eşi Erol Özmandıracı'ya 'dan büyük şok!

Mahkemenin müşterek çocuk için aylık 2 bin lira tedbir nafakası bağlamasının ardından icra dairesine başvuran hostes , 6 aylık biriken tedbir nafakasının tahsili için iş adamı Erol Özmandıracı'ya 12 bin 263 liralık icra takibi başlattı.

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Giriş Tarihi: 18.6.2020 14:48 Son Güncelleme: 18.6.2020 14:50 ABONE OL
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı'ya Merve Nur Başbuğ'dan büyük şok!

Oyuncu Naz Elmas'la evlenen iş adamı Erol Özmandıracı'ya, bir dönem birliktelik yaşadığı eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ tarafından bu defa icra takibi başlatıldı. Merve Nur Başbuğ'un evlilik dışı ilişki yaşadığı Özmandıracı'dan müşterek bir çocukları olmuş ve zor koşullar altında yaşamaya çalıştığını iddia ederek müşterek çocuk lehine tedbir nafakasını hükmedilmesini istemişti. Merve Nur Başbuğ dava dilekçesinde zor koşullar nedeniyle müşterek çocuğun çok kötü etkilendiğini, davalı Özmandıracı'nın ise yeni yat aldığını ve lüks harcamalar yaptığını öne sürmüştü.

"İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI"

İstanbul Aile Mahkemesi de geçen haftaki ara kararında babanın müşterek çocuk için aylık 2 bin lira tedbir nafakasına hükmedilmesine karar vermişti. Merve Nur Başbuğ'un avukatı Handan Bakbak, mahkemenin ara kararının ardından faiziyle birlikte 6 aylık tedbir nafakasının toplamı 12 bin 263 liranın tahsili için icra müdürlüğüne başvurdu. İstanbul 23. İcra Müdürlüğü aracılığıyla Erol Özmandıracı aleyhine icra takibi başlatan avukat Handan Bakbak 6 aylık tedbir nafakasının ödenmesini istedi. Özmandıracı'nın 12 bin 263 lirayı ödemesi bekleniyor.

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Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı'ya Merve Nur Başbuğ'dan büyük şok!
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