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Para istediği kişiyi bıçakladı, polise "eşim de yanımda gelsin" dedi

'da para istediği kişiyle tartışıp bıçaklayan şüpheli yakalandı. Eşi ve çocuğuyla farklı araca bindirilen şüpheli polise, "Eşim de gelsin, vallahi sıkıntı olmaz ağabey Allah razı olsun. Çocuğumu göreyim ağabey" diye yakındı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 17:07 Son Güncelleme: 18.6.2020 17:09 ABONE OL
Para istediği kişiyi bıçakladı, polise eşim de yanımda gelsin dedi

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.30 sırasında Konyaaltı Sahili Akdeniz Bulvarı 13 numaralı büfe yakınında meydana geldi. Doğan K. ve birlikte yaşadığı eşi G.K., sahilde Çetin B.'den iddiaya göre para istedi. Bu sırada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Doğan K., üzerinde bulunan bıçağı Çetin B.'nin ayağına sapladı. Çetin B, kanlar içinde yerde kalırken şüpheli sahil bandında yürüyerek uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Doğan K. ve yanındaki eşi sahil üzerinde martı timleri tarafından yakalandı. Ters kelepçe takılıp oturtulan Doğan K'ye polis ekipleri tarafından maske takıldı.

EŞİM DE GELSİN...

Doğan K. polis ekiplerine "Eşim de gelsin ağabey, vallahi sıkıntı olmaz ağabey, Allah razı olsun. Çocuğumu göreyim ağabey."diye seslendi. Şüpheli Doğan K. ve eşi ayrı ayrı ekip araçlarıyla polis merkezine götürüldü.

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Para istediği kişiyi bıçakladı, polise "eşim de yanımda gelsin" dedi
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