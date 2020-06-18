Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı!

DAHA ÖNCE DE SAHTE ALTIN SATMIŞ

Dükkan sahibi Bülent Dalyan tarafından satmaya çalıştığı altının sahte olduğu anlaşılınca çalışanların yakaladığı M.E.'nin, daha önce Mersin'de aynı yöntemle 4 kuyumcu dükkanında sahte altın sattığı ortaya çıktı.