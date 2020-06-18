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Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı!

'da kuyumcuların korkulu rüyası haline gelen, sahte altın kolye satmayan çalışan M.E., kuyumcular tarafından yakalandı.Yakalanınca bağırarak, iş yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 10:25 Son Güncelleme: 18.6.2020 10:26 ABONE OL
Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı!

Koronavirüs salgını sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı.

Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı!

Kuyumcular, son yıllarda artan sahte altına karşı da halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kuyumcu dükkanına gelen M.E., sahte altın kolye satmak isterken yakalandı.

Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı!

DAHA ÖNCE DE SAHTE ALTIN SATMIŞ

Dükkan sahibi Bülent Dalyan tarafından satmaya çalıştığı altının sahte olduğu anlaşılınca çalışanların yakaladığı M.E.'nin, daha önce Mersin'de aynı yöntemle 4 kuyumcu dükkanında sahte altın sattığı ortaya çıktı.

Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı!

Kuyumcular arasında kurulan ortak 'WhatsApp' grubunda mağdurların fotoğrafını paylaştığı M.E., yakalandıktan sonra ihbar üzerine dükkana gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı!

M.E.'nin yakalanması ve gözaltına alınmasını görüntüledi. M.E., yakalandığı sırada bağırarak, iş yerinden kaçmaya çalıştı.

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Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı!
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