MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango 17 Haziran 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile hızlı bilet sorgulama

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MPİ sonuçları açıklandı! 17 Haziran 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile hızlı bilet sorgulama

İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi yapılan oyununun 1332. Hafta çekilişi 17 Haziran 2020 Çarşamba (bugün) yapılan canlı çekilişle belli oldu. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve hayallerini süsleyen büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını merak ederek MPİ ? sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. İşte 1332. Hafta 17 Haziran 2020 Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları, ekranı…

Giriş Tarihi: 17.6.2020 22:01 Son Güncelleme: 18.6.2020 08:11 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 17 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin ( İdaresi) haftanın her Çarşamba ev Cumartesi günleri çekilişini yaptığı 'nun 1332. Hafta şanslı numaraları bugün (17 Haziran 2020 Çarşamba) yapılan canlı çekilişle birlikte belirlendi. Bugün yapılan canlı çekiliş için kazandıran numaraları doğru bilerek büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu sever vatandaşlarımız haftanın şanslı numaralarını öğrenmek için MPİ ? sorusunun cevabını merak ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (17 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA)

MPİ 1332. hafta Sayısal Loto 17 Haziran çekiliş sonuçları saat 21.45'te yapılan canlı çekilişle belli oldu.

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 17 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ 17 Haziran sonuçları belli oldu. İşte şanslı numaralar: 42 - 47 - 3 - 41 - 13 - 1


17 HAZİRAN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

  • (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
  • (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
  • (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 17 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
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MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango 17 Haziran 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile hızlı bilet sorgulama
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