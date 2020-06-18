Silahlı kavgada yoldan geçen öldü

BURSA'NIN Osmangazi ilçesinde silahlı kavgada yoldan geçen bir kişi vurularak hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ali Galip Yaldız Caddesi üzerinde, husumetli iki kişi arasında silahlı kavga yaşandı. Bu sırada caddeden geçmekte olan Ali Kutlu (60) vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.