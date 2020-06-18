Sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri: Bu hafta sonu 20 21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından gelen açıklama ile Türkiye'nin ortak gündemi LGS gününde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 ilin valiliklerine hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi. Buna göre; 20-21 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu Cumartesi LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından gelen son dakika genelgesi ile kısıtlamanın uygulanacağı saatler…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? LGS GÜNÜ KISITLAMA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?

Hafta sonu gerçekleşecek olan YKS ve LGS sınavı nedeniyle 81 ilde belirlenen saat aralıklarında kısıtlama uygulanacağı bildirildi. İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre; 20 Haziran Cumartesi, 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü sınav öncesi ve sonrası oluşabilecek yoğunluk nedeniyle bulaşma riskini azaltmak sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla kısıtlama uygulanacak…