Son dakika: Giriş çıkış yasağı getirilen iller listesi! Ankara, İzmir, Bursa ve İstanbul şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan kabine Türkiye genelindeki hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat yasağını 1 Haziran'dan itibaren kaldırmıştı. HDP'nin corona virüs sürecinde gerçekleştirmek istediği yürüyüş, eylem gibi faaliyetlerin sağlık açısından büyük sıkıntılara neden olabilme ihtimali nedeniyle bazı illere toplu olarak giriş çıkışlar yasaklandı. Giriş çıkış yasağı getirilen iller arasında İstanbul ve Ankara var mı? Ayrıca kabine toplantısı sonrasında İzmir, Bursa, Ankara ve İstanbul için şehirler arası seyahat yasağı gelebilir mi? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Toplu gösteri, eylem, konferans gibi kalabalık yapılan organizasyonlar ile corona virüsün bulaşma hızı oldukça yükselebilir. Bu nedenle valiliklerin aldıkları kararlarla bazı şehirlerde toplu giriş çıkışlar yasaklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir bu iller arasında yer almıyor. Adana, Hakkari, Kırklareli, Bitlis, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Edirne ve Van bu şehirler arasında...
Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'nun hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası giriş çıkış yasağı hakkında nasıl önerilerde bulunacağı merak ediliyordu. Gazetecilerin bakana sordukları üzerine cevap veren Koca; Bilim Kurulu'nun sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı konusunda bir uyarısı olmadığını belirtirken maske ve sosyal mesafeye kesinlikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
EDİRNE
Edirne'de koronavirüsle mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı, gösteri yürüyüşleri ve il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.
ADANA
Adana'da, HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplantı çağrıları yapılması üzerine milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları, pazartesi gününden itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca toplantı, gösteri ve yürüyüşler de 15 gün süreyle yasaklandı.
KOCAELİ
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.
SAKARYA
Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.
BİTLİS
Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
BURSA
Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki muhtemel katılmak için hareket edecek grupların, şehirlere giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına,
14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine,
1-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesine,Konunun titizlikle takip edilerek tüm eylem/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde sosyal mesafeyi gözeterek gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve titizlikle uygulanmasına, kanuna aykırı hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine karar verilmiştir.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.
VAN
Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu.Açıklamada, "Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır." denildi.