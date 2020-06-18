Son dakika: Giriş çıkış yasağı getirilen iller listesi! Ankara, İzmir, Bursa ve İstanbul şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi?

ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL'DA GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI VAR MI?

Toplu gösteri, eylem, konferans gibi kalabalık yapılan organizasyonlar ile corona virüsün bulaşma hızı oldukça yükselebilir. Bu nedenle valiliklerin aldıkları kararlarla bazı şehirlerde toplu giriş çıkışlar yasaklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir bu iller arasında yer almıyor. Adana, Hakkari, Kırklareli, Bitlis, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Edirne ve Van bu şehirler arasında...

Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'nun hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası giriş çıkış yasağı hakkında nasıl önerilerde bulunacağı merak ediliyordu. Gazetecilerin bakana sordukları üzerine cevap veren Koca; Bilim Kurulu'nun sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı konusunda bir uyarısı olmadığını belirtirken maske ve sosyal mesafeye kesinlikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.